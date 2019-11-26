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DSÖ güvenlik nedeniyle KDC'deki 49 çalışanını tahliye etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde kötüye giden güvenlik şartları nedeniyle örgütün Ebola mücadele ekibinden 49 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

26.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:06DSÖ güvenlik nedeniyle KDC'deki 49 çalışanını tahliye etti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde kötüye giden güvenlik şartları nedeniyle örgütün Ebola mücadele ekibinden 49 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletindeki gerginliğe dikkati çekti.
Beni kentindeki güvenlik durumun son birkaç günde iyice kötüleştiğini belirten Lindmeier, bölgede Ebola virüsü ile mücadele için bulunan 120 DSÖ çalışanının 49'unun tahliye edilerek polis eşliğinde havaalanına getirildiğini aktardı.
DSÖ çalışanlarının Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya götürüldüğünü belirten Lindmeier, kalan 71 çalışanın ise Ebola konusunda bölge halkına desteğe devam edeceğini aktardı.
Lindmeier, bölgedeki iç karışıklığa dikkati çekerek, "Hayati operasyonları yerine getirmek için yasa ve nizama ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
KDC doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde Ugandalı ayrılıkçı grubun 8 sivili öldürmesinden sonra bölgede gerginlik artmıştı.
Yerel basında dün yer alan haberlere göre, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) Beni kentinde dün gece düzenledikleri saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
Sivil toplum kuruluşu yetkilisi Gilbert Kambale, Masiani semtinde 8 kişinin öldürülmesinin ardından halkın güvenlik konusunda endişeli olduğunu belirtmişti.
KDC'de Ebola virüsü nedeniyle şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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