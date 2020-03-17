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DSÖ: İki çalışanımızda koronavirüs tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, 2 DSÖ çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

17.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:24
DSÖ: İki çalışanımızda koronavirüs tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, 2 DSÖ çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Lindmeier, "COVID-19 semptomları ile teyit edilmiş iki personelimiz var. İkisi de evlerinde karantina altına alındı. Ofisteki iş arkadaşları da kontrol edildi ve onlar hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz. Şimdiye kadar her şey yolunda gözüküyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

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