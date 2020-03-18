DSÖ: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını "inanılmaz bir başarı olarak" değerlendirerek dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.
18.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:32
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını "inanılmaz bir başarı olarak" değerlendirerek dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Genetik, Ekonomi