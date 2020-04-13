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DSÖ: "Korona virüs önlemleri kademeli olarak kaldırılmalı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı alınan önlemlerin yavaşça ve denetimli şekilde kaldırılması gerektiğini, tüm önlemlerin aynı anda kaldırmanın yanlış olduğunu ifade etti.

13.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:38
DSÖ:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı alınan önlemlerin yavaşça ve denetimli şekilde kaldırılması gerektiğini, tüm önlemlerin aynı anda kaldırmanın yanlış olduğunu ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgı ile mücadele kapsamında ülkeler birçok önlem alırken, bazı ülkelerin önlemleri kaldırmaya başlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün İsviçre 'nin Cenevre kentinde bulunan DSÖ'nün genel merkezinde video konferans yolu ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

"2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül"

Direktör, "Korona virüsün hızla yayıldığını ve bunun ölümcül olduğunu biliyoruz. 2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül" ifadelerini kullanırken, vaka sayılarındaki düşüsün yayılma hızına göre çok yavaş kaldığını aktardı. Ghebreyesus, "Bu durum, kısıtlamaların yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Kontrol önlemleri, ancak halk sağlığı konusunda doğru önlemler alındığında kaldırılabilir. Buna, temasların izlenmesi için yeterli kapasitenin olması da dahil. Bununla beraber, bazı ülkeler kısıtlamaların nasıl hafifletileceğini düşünürken, özelikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki birçok düşük ve orta gelirli ülke, kısıtlama getirilip getirilmemesini tartışıyor" açıklamasında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerde "Evde kalın" çağrıları ve çeşitli kısıtlamaların uygulanabileceğini dile getirirken, bu uygulamaların nüfusu kalabalık ve yoksul ülkelerde uygulanmasının yetersiz ve zor olacağını vurguladı. Direktör, yoksul ülkelerde yaşayan insanların günübirlik işlerle hayatta kaldığını belirtirken, sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda bu insanların gıdaya ulaşamayacaklarını ifade etti.

"ABD tarafından sağlanan fonların süreceğini umuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs salgını nedeni ile "Çin yanlısı olarak davranmakla" suçladığı DSÖ'yü sağladıkları fonları askıya almakla tehdit etmesinin ardından Ghebreyesus, "Bildiğim şey, ABD'nin destekleyici olması. DSÖ'ye sağlanan fonların süreceğini umuyorum. Trump, ile İlişkimiz çok iyi ve bunun devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Direktör, İngiltere'nin korona virüs salgını ile mücadelede DSÖ'ye destek olmak amacı ile sağladığı 200 milyon Sterlin'lik katkıdan dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Avrupa'da bazı ülkeler korona virüs salgını devam ederken önlemleri kaldırmayı tartışıyor. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Cenevre, Güncel
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