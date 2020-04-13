Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

DSÖ: "Korona virüs önlemleri kademeli olarak kaldırılmalı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı alınan önlemlerin yavaşça ve denetimli şekilde kaldırılması gerektiğini, tüm önlemlerin aynı anda kaldırmanın yanlış olduğunu ifade etti.

13.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:45
DSÖ:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüse karşı alınan önlemlerin yavaşça ve denetimli şekilde kaldırılması gerektiğini, tüm önlemlerin aynı anda kaldırmanın yanlış olduğunu ifade etti.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgı ile mücadele kapsamında ülkeler birçok önlem alırken, bazı ülkelerin önlemleri kaldırmaya başlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün İsviçre 'nin Cenevre kentinde bulunan DSÖ'nün genel merkezinde video konferans yolu ile basın toplantısı gerçekleştirdi.
"2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül"
Direktör, "Korona virüsün hızla yayıldığını ve bunun ölümcül olduğunu biliyoruz. 2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül" ifadelerini kullanırken, vaka sayılarındaki düşüsün yayılma hızına göre çok yavaş kaldığını aktardı. Ghebreyesus, "Bu durum, kısıtlamaların yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Kontrol önlemleri, ancak halk sağlığı konusunda doğru önlemler alındığında kaldırılabilir. Buna, temasların izlenmesi için yeterli kapasitenin olması da dahil. Bununla beraber, bazı ülkeler kısıtlamaların nasıl hafifletileceğini düşünürken, özelikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki birçok düşük ve orta gelirli ülke, kısıtlama getirilip getirilmemesini tartışıyor" açıklamasında bulundu.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerde "Evde kalın" çağrıları ve çeşitli kısıtlamaların uygulanabileceğini dile getirirken, bu uygulamaların nüfusu kalabalık ve yoksul ülkelerde uygulanmasının yetersiz ve zor olacağını vurguladı. Direktör, yoksul ülkelerde yaşayan insanların günübirlik işlerle hayatta kaldığını belirtirken, sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda bu insanların gıdaya ulaşamayacaklarını ifade etti.
"ABD tarafından sağlanan fonların süreceğini umuyorum"
ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs salgını nedeni ile "Çin yanlısı olarak davranmakla" suçladığı DSÖ'yü sağladıkları fonları askıya almakla tehdit etmesinin ardından Ghebreyesus, "Bildiğim şey, ABD'nin destekleyici olması. DSÖ'ye sağlanan fonların süreceğini umuyorum. Trump, ile İlişkimiz çok iyi ve bunun devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Direktör, İngiltere'nin korona virüs salgını ile mücadelede DSÖ'ye destek olmak amacı ile sağladığı 200 milyon Sterlin'lik katkıdan dolayı teşekkür etti.
Öte yandan Avrupa'da bazı ülkeler korona virüs salgını devam ederken önlemleri kaldırmayı tartışıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi Haberler
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Irak’ın kuzeyinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu Haberler
Irak'ın kuzeyinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi Haberler
Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
Haberler ›› Güncel ››DSÖ: 'Korona virüs önlemleri kademeli olarak kaldırılmalı' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:30: Trump, ABD'deki koronavirüs vaka sayılarının zirve noktasını geçtiğini açıkladı - Haber 01:24: ABD Başkanı Trump: "Koronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı... - Haber 01:18: Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber 01:16: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Haber 01:05: Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı - Haber 00:54: Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı - Haberler