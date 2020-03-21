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DSÖ, Koronavirüs Gelişmelerini WhatsApp'tan Aktaracak

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü de yanlış bilgiyle mücadele etme kararını genişletiyor ve bunun için WhatsApp botu kullanmaya başlıyor.

21.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:34
DSÖ, Koronavirüs Gelişmelerini WhatsApp'tan Aktaracak
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü de yanlış bilgiyle mücadele etme kararını genişletiyor ve bunun için WhatsApp botu kullanmaya başlıyor. Örgüt, salgın hakkında doğru gelişmeleri mesaj yoluyla aktaracak.

Koronavirüs hakkında sosyal medyada sahte iddialar büyüdükçe virüse olan korku daha da artıyor. Çoğu kampanya için birincil seçenek olarak tercih edilen WhatsApp, şimdi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılacak.

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You'll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf
— WHO Uganda (@WHOUganda) March 20, 2020

COVID-19'a karşı bir WhatsApp botu ayarlayan DSÖ, "+41 79 893 18 92" numaralı telefondan destek verecek. DSÖ tarafından bilgi almak için tek yapmanız gereken bu numarayı rehberinize kaydedip WhatsApp üzerinden mesaj atmak. Herhangi bir şey yazdıktan sonra bot sohbeti başlatacak ve merak ettiklerinizi sorabileceksiniz.

Halihazırda botun barındırdığı özelliklerden bazıları, virüsün yayılmasıyla ilgili en son istatistikleri, önleyici tedbirlerle ilgili soruları ve hastalık hakkında bazı yaygın iddiaları gösteren bir bilgi formunu içeriyor.

Basit bir menü görüntüleyen WhatsApp botu, COVID-19 salgını ile ilgili olarak almak istediğiniz bilgiye karşılık gelen sayıları yazarak size cevap verebiliyor. Ayrıca DSÖ'ye bağış yapmak isterseniz yine bu bottan faydalanabilirsiniz.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Teknoloji

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