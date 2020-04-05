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DSÖ: Koronavirüs'ün Evcil Hayvandan İnsana Bulaştığı Yönünde Veri Yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, yeni tip koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı.

05.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
DSÖ: Koronavirüs'ün Evcil Hayvandan İnsana Bulaştığı Yönünde Veri Yok
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, yeni tip koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı. Jasarevic, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs'ün şu ana kadar hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlamadıklarını ifade etti. Jasarevic, yeni tip koronavirüs'ün başlıca yayılma yolunun insandan insana bulaşma olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs hastalarının sahip oldukları evcil hayvanlara bazı durumlarda hastalığın bulaştığından haberdar olduklarını söyleyen Jasarevic, yeni tip koronavirüs hastalarına evcil hayvanlar ile ilgilendikleri zamanlarda temasları kısıtlamaları tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs 'ün Evcil Hayvandan İnsana Bulaştığı Yönünde Veri Yok

Jasarevic, Çin'in Vuhan şehrinde incelemeye alınan kedilerin %15'inin yeni tip koronavirüs taşıyıcısı oldukları yönünde iddialara yönelik yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün evcil hayvanalara yeni tip koronavirüs bulaşma vakalarını takip ettiğini ve şimdiye kadar yeni tip koronavirüs'ün hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlanmadığını belirtti.

Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Huazhong Tarım Üniversitesi'de yer alan araştırmacılar, Vuhan şehrindeki kedilerde tespit edilen yeni tip koronavirüs vakaları ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Araştırmacılar, diğer ülkelerde de kedilere yeni tip koronavirüs bulaşma ihtimalinin mümkün olabileceğini söylemişti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Wuhan, Teknoloji
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