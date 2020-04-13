DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, araştırmacılar salgını önleyecek aşıyı geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen ve 114 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Kovid-19 salgınına yönelik yapılan aşı çalışmalarındaki son gelişmeleri paylaştı.

3 AŞIDA İNSANLI TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

DSÖ'nün açıkladığı son rapora göre dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapılıyor. Bu 70 çalışmadan ise üçü insanlı testlere başladı. ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketlerin çalışmaları insan testlerinde ilk aşamaya geçmiş durumda. Salgının merkezi Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketinin ortak geliştirdiği aşı ise insan testlerinde ikinci aşamaya geçti. CanSino mart ayında yaptığı açıklamada Çinli yetkililerden insanlı testlerin başlaması için onay aldıklarını duyurmuştu.

İlaç devleri Pfizer ve ve Sanofi gibi şirketlerin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi. Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu.

Öte yandan koronavirüs aşısının geliştirilmesinin 2021'i bulacağı belirtiliyor.

OXFORDLU PROFESÖR "EYLÜL'DE HAZIR OLACAK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi aşı bilimi profesörü Sarah Gilbert ise, Kovid-19 aşısının eylül ayında hazır olabileceğini söylemişti.