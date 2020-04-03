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DSÖ, Orta Doğu Ülkeleri Hakkında Açıklama Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

DSÖ'den Yeni Koronvirüs Açıklaması

Yapılan açıklamada Ortadoğu ülkelerinin koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını durdurma konusunda hızlı hareket etmesi gerektiği söylendi.

03.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:50
DSÖ, Orta Doğu Ülkeleri Hakkında Açıklama Yaptı
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

DSÖ'den Yeni Koronvirüs Açıklaması

Yapılan açıklamada Ortadoğu ülkelerinin koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını durdurma konusunda hızlı hareket etmesi gerektiği söylendi. DSÖ Ortadoğu Bölge Müdürü Dr. Ahmed el-Munziri şunları söyledi:

"Sağlık sistemi zayıf olması nedeniyle en çok tehlike altında olan bazı ülkelerde yeni vakalar tespit edildi. Daha güçlü sağlık sistemlerine sahip ülkelerde bile enfekte vaka ve ölüm sayısında endişe verici bir artışa tanık olduk. Durumun ciddiyetini yeterince vurgulayamıyorum. Vaka sayısındaki artış, geçişin yerel ve topluluk düzeyinde hızlı bir şekilde artığını gösteriyor. Hala açık bir penceremiz var. Ancak bu pencere günden güne daralıyor."

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 1.026.974 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 53.975 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 217.433 olduğu bilgisi paylaşıldı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Orta Doğu, Teknoloji
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