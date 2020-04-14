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DSÖ Sözcüsü Harris: "Koronavirüs Avrupa'da henüz zirveyi görmedi"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka bildirimlerinin yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'den geldiğini belirterek "Dolayısıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:32
DSÖ Sözcüsü Harris:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka bildirimlerinin yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'den geldiğini belirterek "Dolayısıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz." dedi.
Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığına işaret etti.
Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini vurguladı.
AA muhabirinin, pandeminin Avrupa'da zirve yapıp yapmadığına ilişkin sorusuna Harris, "Salgının dünya genelinde görünümüne bakıldığında, vakaların yüzde 90'ı Avrupa ve ABD'den geliyor. Dolaysıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz." karşılığını verdi.
Harris, Avrupa'da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye'de artışın devam ettiğini söyledi.
Salgının yavaşlama belirtileri üzerine bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik hamlelere de değinen Harris, bu konuda DSÖ'nün bugün veya yarın yayımlanacağı kılavuza uyulması çağrısında bulundu.
Aynı zamanda epidemiyoloji uzmanı olan Dr. Harris, kısıtlamaların kaldırılmasından önce iş yerleri ve okulların salgından korunması ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kurallarında uyulması gerektiğinin altını çizdi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısı için minimum 12-18 ay beklenmesi gerekeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Sözcü, Güncel
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