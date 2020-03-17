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DSÖ: Test yapın, test yapın, test yapın!

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeni koronavirüsle mücadelenin yolu yapılan test sayısını artırmaktan geçiyor.

17.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
DSÖ: Test yapın, test yapın, test yapın!
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeni koronavirüsle mücadelenin yolu yapılan test sayısını artırmaktan geçiyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi

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