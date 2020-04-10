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DSÖ: "Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede zor durumda kalan ülkelere verdiği tıbbi desteğe minnettar olduklarını belirterek, "Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor.

10.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:26
DSÖ:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede zor durumda kalan ülkelere verdiği tıbbi desteğe minnettar olduklarını belirterek, "Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor." dedi.
Ryan, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı toplantıda Ryan, AA muhabirinin bir sorusu üzerine, "Türkiye, büyük çaplı afet yönetiminde büyük bir tecrübeye sahip ve geçmişte, özellikle de depremlerle ilgili deneyimlerinden birçok ders aldı." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Kovid-19 konusunda İngiltere, İspanya, İtalya, Balkan ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye tıbbi destekte bulunmasından övgüyle bahseden Ryan, "Avrupa kıtasında, doğal felaketler ve büyük ölçekli nüfus temelli afetlerle başa çıkma konusunda muhtemelen hiçbir ülke Türkiye'den daha tecrübeli değildir." ifadesini kullandı.
"Türkiye başka ülkelere her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor. Birçok farklı ülkedeki Türk kurtarma ekipleriyle tanıştım. Bence, Türkiye normalde yaptığı bir şeyi yapıyor ve herkes bu destek için (Türkiye'ye) minnettar." diyen Ryan, Türkiye'de yetkili makamların Kovid-19 pandemisini günlük bazda değerlendirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Uluslararası topluma "dayanışma sırası sizde" çağrısı
Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladığını vurgulayan Ryan, ayrıca Türkiye'nin milyonlarca mülteci ve göçmene ev sahipliği yaptığını anımsattı.
Ryan, Türkiye'nin uzun yıllardır savunmasız durumdakilere yardımda bulunduğunun ve uluslararası toplumla dayanışma gösterdiğinin altını çizdi.
Salgın konusunda uluslararası toplumun da şimdi Türkiye'ye destek sunması gerektiğini vurgulayan Ryan, "Evet, Türkiye'yi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Özellikle son haftalarda hastalığın yayılmaya başladığı büyük kentler başta olmak üzere destek vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Avrupa, Güncel
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