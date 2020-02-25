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DSÖ'ye göre Covid-19 bir 'epidemik': Peki pandemik ile epidemik arasındaki fark ne?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artık koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgın hastalığı için 'epidemik' terimini kullanıyor ve salgın konusundaki uluslararası alarm seviyesini 'acil' olarak tutmaya devam ediyor. Peki DSÖ bu salgın için neden 'pandemik' ifadesini kullanmıyor?

25.02.2020 01:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 01:12DSÖ'ye göre Covid-19 bir 'epidemik': Peki pandemik ile epidemik arasındaki fark ne?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artık koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgın hastalığı için 'epidemik' terimini kullanıyor ve salgın konusundaki uluslararası alarm seviyesini 'acil' olarak tutmaya devam ediyor. Peki DSÖ bu salgın için neden 'pandemik' ifadesini kullanmıyor?

'de basına konuşan DSÖ sözcüsü , İtalya ve Güney Kore'de rapor edilen vakalardaki ani artış sonrası durumun tüm ciddiyetini koruduğunu kaydetti. Çin'de ise ülkedeki vaka artışındaki düşüş nedeniyle ulaşımda bazı tedbirlerin gevşetildiği açıklandı.
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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Kore, Cenevre, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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