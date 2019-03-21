DSP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Erol Özberk Basın Açıklamasında Bulundu

DSP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Erol Özberk, son iki üç gündür, Beşiktaş ilçesindeki belediye başkanlığı yarışından, Beşiktaş meydanındaki tanzim satış alanında, DSP'nin seçim çadırının olmamasını öne sürerek, seçimden çekildiğimiz dedikodusu yayılmaktadır.

DSP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Erol Özberk, 55 yıldır Beşiktaş'ta yaşayan ve 30 yıllık belediye yönetim tecrübesi olan bir hemşehrinizdir.

15 yıldır belediyecilik hizmetini eksik almış, sadece rant için görev yapan anlayışın yerine, yenilikçi ve sadece ilçesine hizmet etmek için bu yarışta yer alan Erol Özberk, Beşiktaş'ta yaşamadığı halde bu ilçeye hangi amaçla geldiği belli olamayan ithal adaylara karşı belediye başkanlığı yarışında mücedelesine devam etmektedir.

"İLÇE HALKINA HİZMET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ BİR EKİBİZ"

Belediye Başkanlığı yarışından çekildiğimiz yönünde algı yaratılmaya çalışıldığı hakkında duyumlar aldık. Bu tip söylemlere itibar edilmemesine isteyen Özberk, "Bizler, dışardan ithal, inşaat gruplarıyla iç içe, rant peşinde koşan bir ekipten ziyade, bu ilçenin menfaatlerini koruyan ve ilçe halkına hizmet etmek için yola çıkmış bir ekibiz." dedi.

Özberk son olarak "Seçmenlerin, oy vermeye giderken, partiyi değil, hizmet edecek kişiyi düşünerek oy kullanmalarını, bu seçimin, bir iktidar, beka ve oy bölme meselesi olmadığını, hizmet meselesi olduğunu" belirterek sözlerini bitirdi.