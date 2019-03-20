DSP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Av. Hüseyin Özhan, Seçime Doğru Programına Katıldı

Demokratik Sol Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Av. Hüseyin Özhan, Vizyon 58'de yayınlanan Seçime Doğru programına katıldı.

Son 10 yıldır Beyoğlu ile ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen Av. Hüseyin Özhan, "Son 20 aydır CHP çatısı altında yoğun çalışmalarım oldu. Teknik çalışmalar yaptım ve bu çalışmalarımı parti merkezine yolladım. Çok kuvvetli bir şekilde çalışmalarımı yürüttüm. Ana akım medyada Beyoğlu'nda en kuvvetli aday olarak anıldım. Fakat her nasılsa 1 Şubat sabahı, İsmail Küçükkaya'nın programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla Alper Taş adlı arkadaşımızın aday olduğunu öğrendim. Bu süreçte MHK'ya girdi ve kendisi onaylandı. İtirazlarda bulundum ve bu itirazlarım netice bulmadı. Mutlaka aday olacağımı ve Beyoğlu'ndaki sorunların bir an önce çözülmesi konusunu vurguladım. Arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerimde mutlaka aday olmam konusunda tevacüh olunca, DSP ile yapılan görüşmelerde aday olarak halkımın karşısına çıktım." dedi.

"SON 5 GÜNDÜR SAHAYA İNDİM"

"Halkımın bana yoğun ilgisinin artarak devam ettiğini gördüm. Son 5 gün içerisinde yoğun bir şekilde sahadayım. İlginin eksilmediğini bana olan inancın giderek arttığını görüyorum."

MUHTARLARDAN TAM DESTEK

DSP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özhan'a en büyük ilgi ve destek muhtarlardan geldi. Özhan bu konu hakkında, "Bütün muhtarlarımla inanılmaz bir dostluk kurdum. Muhtarlarımla kahvaltı yaptım 45 mahallemizden 36 muhtarımız bu davete katıldı ve bu beni çok mutlu etti" dedi.

HÜSEYİN ÖZHAN KİMDİR?

1962 Erzincan doğumlu olan Av. Hüseyin Özhan, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi`sinde, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Çocukluğu ve gençliği Yenişehir Mahallesi'nde geçmiştir.

Özhan, kendi hukuk bürosunda avukatlık mesleğini sürdürmektedir .

Siyasal yaşamı 1985 yılında SODEP'te başlamıştır.

Özhan, 2014 Yerel seçimlerinde CHP Beyoğlu 1. sıra kontenjan Meclis Üyesi Adayı olmuştur.

Fransızca bilen Hüseyin Özhan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Av. Hüseyin Özhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Beyoğlu Belediye Başkan Adayıdır.