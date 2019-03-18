- DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Şahbaz'dan esnaf ziyareti

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- DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Şahbaz'dan esnaf ziyaretiŞahbaz: "Büyükçekmece halkı değişim istiyor"İSTANBUL - DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Şahbaz ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi. Şahbaz, "Büyükçekmece halkı burada değişim istiyor, biz kendi projelerimizle esnafı memnun edecek projelerimizle yönetime talip olduğumuzu esnafımıza izah ettik" diye konuştu. Demokratik Sol Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Şahbaz, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız verdi.Seçim çalışmaları kapsamında Şahbaz, Büyükçekmece çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve şikayetlerini dinledi. Ziyareti boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Şahbaz, esnafın değişim istediğini kaydetti.Esnafımız mevcut ilçe yönetiminden şikayetçi olduğunu aktaran Murat Şahbaz, "Halkımız şimdiye kadar siz neredeydiniz, şimdiye kadar neden projelerinizi anlatmadınız diye sitem ettiler. Büyükçekmece halkından duyduklarımıza göre Büyükçekmece halkı burada değişim istiyor. Biz esnafı memnun edecek projelerimizle yönetime talip olduğumuzu esnafımıza izah ettik. Burada en büyük sorunlardan biri de otopark sorunu. Yeşil alanların altı rahatlıkla otopark yapılabilir. Sokak hayvanlarından şikayet ediliyor. Sokak hayvanları ile ilgili bir çözüm bulunmadığı söyleniyor. Biz projelerimizi daha önce basına açıklamıştık, Biz Büyükçekmece gölünün arka tarafında bir hayvan rehabilitasyon merkezi düşünüyoruz. Biz Büyükçekmece'ye ötekisi olmayan bir anlayış için bayrağına saygılı birleştirici bir unsur olarak geliyoruz yönetime talibiz, Büyükçekmece'yi Büyükçekmecelilerle birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.DSP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Şahbaz'a esnaf ziyareti sırasında varandaşlar yoğun ilgi gösterdi.