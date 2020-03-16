DSP'de Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları ertelendi
Demokratik Sol Partinin (DSP) 21 Mart'taki Başkanlık Kurulu ve 22 Mart'taki Parti Meclisi toplantıları ileri bir tarihte yapılacak.
16.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:02
Demokratik Sol Partinin (DSP) 21 Mart'taki Başkanlık Kurulu ve 22 Mart'taki Parti Meclisi toplantıları ileri bir tarihte yapılacak.
DSP'den yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsle ilgili vakaların ortaya çıkması üzerine Genel Başkan Önder Aksakal'ın, Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarını erteleme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, "21 Mart gününde gerçekleşecek olan Başkanlık Kurulu toplantısı ve 22 Mart günü gerçekleşecek olan Parti Meclisi toplantısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli düzeyde tedbirlerin alınmasını zorunlu kılan virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. " ifadesi kullanıldı.
DSP'den yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsle ilgili vakaların ortaya çıkması üzerine Genel Başkan Önder Aksakal'ın, Başkanlık Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarını erteleme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, "21 Mart gününde gerçekleşecek olan Başkanlık Kurulu toplantısı ve 22 Mart günü gerçekleşecek olan Parti Meclisi toplantısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli düzeyde tedbirlerin alınmasını zorunlu kılan virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. " ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : CHP Parti Meclisi, 21 Mart, Politika
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