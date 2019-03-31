DSP Eskişehir Kurucu İl Başkanı Cemal Bülent Dede Vefat Etti

Hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti
(DSP) Eskişehir
Teşkilatı Kurucu İl Başkanı Cemal Bülent Dede, düzenlenle son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun zamandır savaştığı akciğer kanserine yenik düşen Cemal Bülent Dede, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Asri Mezarlığına gömüldü. Cenazeye DSP İl Başkanı Hüdaver Bekler, DSP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dilara Tambova
, DSP Tepebaşı
Belediye Başkan Adayı Erdal Ersoy
ve çok sayıda partili katıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Dsp, Güncel
Kaynak: İHA