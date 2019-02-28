DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kayıp Buse'nin Ailesine Ziyaret

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kemer ilçesinde, ocak ayında hortumun denize sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasını ziyaret etti. Aile ile görüşen Aksakal, olay ve arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Kemer Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu'nu ilçe merkezinde bulunan seçim koordinasyon merkezinde ziyaret etti. DSP Genel Başkanı Aksakal'ı, Necati Topaloğlu ile meclis üyesi adayları ve partililer çiçekle karşıladı. Partililer, Önder Aksakal ve Necati Topaloğlu'nu uzun süre alkışladı.'ARI KOVANINA ÇOMAĞI SOKTUK'Koordinasyon merkezi önüne gelen otobüs üzerinden alanda toplananlara seslenen Aksakal, DSP'nin gerçek muhaliflik yaptığını, bu durumdan rahatsız olanlar olduğunu belirterek, gerçek yurtseverlerin, Atatürkçülerin, Ecevitçilerin meydanda olduğunu söyledi. Son günlerde DSP'ye karşı çok saldırı olduğunu kaydeden Önder Aksakal, "Arı kovanına çomağı soktuk, canları yanmaya başladı, yanmaya devam edecek. İstediği kadar yanabilir. DSP, meydanlarda canları sıkmaya devam edecek. Yıllarca Atatürk'ün adını kullana kullana, istismar ede ede siyaset yapanlara sesleniyorum, 'Önder Aksakal, eleştirileriyle geleceğe hizmet etmiyor' diyorlar. Doğru, sizin geleceğinize hizmet etmiyorum, Türkiye'nin geleceğine hizmet ediyorum. Yıllardır Atatürk'ü istismar ede ede bitirdiler, şimdi de çıkmışlar Ecevit'i istismar ediyorlar. 'Karaoğlan'ın partisine, AK Parti'ye seçimi kazandırmak yakışır mı?' diyorlar. Bunu diyen vatandaş da CHP'nin Manisa milletvekili. Manisa'dan kendi partilerinden aday çıkarmıyorlar, başka partinin adayı için oy istiyorlar. Biz ise burada kendi adaylarımız için oy istiyoruz" dedi.CHP'deki küskünlerin DSP'den aday olduğu yönünde iddialar ortaya atıldığını aktaran Aksakal, DSP adaylarının halka, vatana hizmet etmek için bu yarışta bulunduklarını söyledi. Partililerine gece gündüz çalışmaları gerektiğini söyleyen Aksakal, yerel seçimlerde başarılı olmalarını istedi. Ardından Aksakal ve Kemer Belediye Başkan Adayı Topaloğlu, beraberindekilerle beyaz güvercinler uçurdu.İYİ PARTİLİLERE ROZET TAKTIDSP Genel Başkanı Önder Aksakal, daha sonra otogar yanında toplanan, İYİ Parti'den istifa edip, partisine geçen yönetim kadrosu ve beraberindekilere parti rozetini taktı.BUSE'NİN AİLESİNE ZİYARETDSP Genel Başkanı Önder Aksakal, daha sonra beraberindeki heyetle Kemer Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti. Aksakal burada Başkan Adayı Necati Topaloğlu ile birlikte 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonrası kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar ile annesi Ayla Akkın'ı ziyaret etti. Kader Buse Acar'ın daha önce boşanan anne ve babasıyla olay ve arama çalışmalarına ilişkin sohbet eden Önder Aksakal, "Allah her türlü acıya dayanma gücünü insanoğluna vermiş" dedi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp, kurtulmayı başaran ve bir süre hastanede tedavi gören Ayla Akkın'ın halen boyunluk kullandığı görülürken, çiftin üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.3 HAFTA ARANDI, BULUNAMADIKader Buse Acar'ın kaybolmasının ardından hava destekli aramalarda, karada, denizde ve derede çok sayıda ekip çalışma yaptı. Acar'ı bulmak için yaklaşık 3 hafta boyunca gün içerisinde aralıksız yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları aralıklarla ve gelen ihbarlar değerlendirilerek sürdürülüyor. - Antalya