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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" değerlendirmesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa...

08.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:02DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı Açıklaması
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder , İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" değerlendirmesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı'yı istifaya davet etti.
Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözleri sarf edebilen birinin öncelikle Türk olması ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Aksakal, Dsp, Politika

Kaynak: AA

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