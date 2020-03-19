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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "tedbir paketi" değerlendirmesi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, dün açıklanan tedbirleri olumlu bulduklarını, ancak özellikle emeğiyle geçinen dar gelirli, emekli ve orta sınıf yurttaşlar için önemli ölçüde yetersiz olduğunu savundu.

19.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:06
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, dün açıklanan tedbirleri olumlu bulduklarını, ancak özellikle emeğiyle geçinen dar gelirli, emekli ve orta sınıf yurttaşlar için önemli ölçüde yetersiz olduğunu savundu.
Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan badirenin, ancak milli birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığının özverili çalışmalarını ve toplumu yönlendirme gayretlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Aksakal, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı değerlendirme toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşılan tedbirler paketini de olumlu bulduklarını kaydetti.
Aksakal, "Tedbirler paketi olumlu olmakla birlikte, özellikle emeğiyle geçinen dar gelirli, emekli ve orta sınıf yurttaşlarımız için önemli ölçüde yetersizdir. İş yerleri hakkında kapatılma kararı verilen sektörlerin paydaşlı işçi ve işverenlerin, diğer çalışanların durumları belirsizliğini korumaktadır. En azından borçlu durumda olan yurttaşlarımızın her türlü borcu faizsiz ve maliyeti devlet tarafından karşılanmak kaydıyla yıl sonuna kadar ertelenebilmeliydi." değerlendirmesini yaptı.
Devletin, kendine yönelik borçları ötelediğini ama bu kararın yetersiz kaldığını savunan DSP Genel Başkanı Aksakal, "Örneğin, kurumsal ya da bireysel kiralarda devlet devreye girmeliydi. Kiraları faizsiz olarak ötelemeli ve bu konuda döneme ait kira gelirinin vergi matrahına yansımayacağını ifade etmeliydi." önerisinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Aksakal, Güncel

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