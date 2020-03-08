DSP Genel Başkanı Aksakal "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, öncelikle şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.
08.03.2020 12:58
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal , öncelikle şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.
Aksakal, yayımladığı mesajında kapitalizme karşı 8 Mart 1857'de 40 bin kadın işçinin daha iyi şartlarda çalışma talebiyle ortaya çıkan haklı direnişinin, günümüzde dünyanın birçok yerinde kadınların çabalarıyla halen devam ettiğini vurguladı.
Kadınların hayatın her alanında hak ettiği şartlarda ve eşit koşullarda olmalarını arzu ettiklerine işaret eden Aksakal, mesajında şunları kaydetti:
"Kadın, yapıcı ve birleştirici misyonuyla, önce ailesini daha sonra da toplumu birleştirip, bütünleştirmektedir. Çağlar boyu devam eden bu mücadelesi artık sona ermeli. Erkek egemen bir toplumda kadınların payı göz ardı edilmeden, hak ettikleri statüde yaşamaları en büyük dileğimizdir. Dünya emekçi kadınlar günü, öncelikle şehit anneleri olmak üzere tüm dünya emekçi kadınlarına kutlu olsun."
Aksakal, yayımladığı mesajında kapitalizme karşı 8 Mart 1857'de 40 bin kadın işçinin daha iyi şartlarda çalışma talebiyle ortaya çıkan haklı direnişinin, günümüzde dünyanın birçok yerinde kadınların çabalarıyla halen devam ettiğini vurguladı.
Kadınların hayatın her alanında hak ettiği şartlarda ve eşit koşullarda olmalarını arzu ettiklerine işaret eden Aksakal, mesajında şunları kaydetti:
"Kadın, yapıcı ve birleştirici misyonuyla, önce ailesini daha sonra da toplumu birleştirip, bütünleştirmektedir. Çağlar boyu devam eden bu mücadelesi artık sona ermeli. Erkek egemen bir toplumda kadınların payı göz ardı edilmeden, hak ettikleri statüde yaşamaları en büyük dileğimizdir. Dünya emekçi kadınlar günü, öncelikle şehit anneleri olmak üzere tüm dünya emekçi kadınlarına kutlu olsun."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :DSP Genel Başkanı Aksakal "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Aksakal, Emekçi, 8 Mart, Politika
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