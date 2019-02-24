DSP Genel Başkanı Aksakal: Erdoğan Görüşmek İstedi, Kabul Etmedim

CHP'den aday gösterilmeyen isimlerin adaylıkları ile Demokratik Sol Parti (DSP) 31 Mart yerel seçimlerinin sürpriz partisi olarak gündeme oturdu. Şişli'de Mustafa Sarıgül, Gaziantep'te Celal Doğan, İstanbul'da Muammer Aydın, Marmaris'te Ali Acar, Ankara'da Haydar Yılmaz ve daha birçok isim DSP'nin aday listesinde yer aldı. Süreçle ilgili konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ancak net söylüyorum, Muharrem İnce gibi bir figür DSP'de yer alamaz." dedi. Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle görüşmek istediğini de sözlerine ekledi.

CHP'nin oylarının bölüneceği ve bunun, kritik seçim bölgelerinde seçimi AK Parti'nin kazanmasına neden olacağı yorumları yapılırken DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZE SADECE CHP'DEN GELENLER YOK, AK PARTİLİLER DE VAR"

"CHP'den aday gösterilmeyince size gelen isimler için CHP yöneticileri koltuk sevdalısı benzetmesi yaptı. Siz de onlara CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un geçmişte Ordu'dan aday gösterilmeyince DSP'ye geçerek aday olduğunu vb. örnekleri hatırlattınız. CHP'ye kızan adaylar neden size geliyor?" sorusuna Aksakal şöyle yanıt verdi:

" Demokrat Parti'ye (DP) ve diğer partilere gidenler de var. Efeler Belediye Başkanı, Aydın Söke Belediye Başkanı aday gösterilmediği için DP'ye, Fethiye Belediye Başkan aday adayı AK Parti'ye gitti. Ayrıca bize sadece CHP'den gelenler yok. Antalya Aksu Belediye Başkan adayımız geçen dönem Büyük Birlik Partisi (BBP), Antalya Serik Belediye Başkan adayımız geçen dönem MHP'nin belediye başkanıydı. Tekirdağ Marmaraereğlisi adayımız AK Parti'den geldi. CHP'yi, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yakınlaştığı için eleştiriyordunuz. Size gelen isimler arasında AK Partili, MHP'li, BBP'liler de var… Bize gelenler partisinden istifa etmiş, partisiz isimler. Biz onlarla başka bir partinin üyesi sıfatıyla görüşme yapmadık. Partisiyle yollarını ayırmış, serbest bir insan olarak başka bir partiden adaylık başvurusu yapıyor. Bu ayıplanacak bir şey değil."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

"MANSUR YAVAŞ ÜLKÜCÜ..."

Aksakal, "CHP'nin adayı Mansur Yavaş'la ilgili "Ankara'da iki ittifakın adayı da ülkücü. Bu, millete zulüm değil mi? Solcuyum ama sonuçta bir ülkücü seçeceğim…" yorumunu yapmıştınız." sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"DSP'nin Ankara'da oyları böldüğüne yönelik iddialar var. Ben bu iddiaların doğru olmadığını söyledim. Mansur Yavaş'a yönelik bir eleştiri değil. Mansur Bey ülkücü, AK Parti'nin adayı ülkücü. Saadet Partisi çıkarıyor bir aday, sağcı. Biz de solcuyuz, bir aday çıkarıyoruz. Hakkımız yok mu?"

ROZET TARTIŞMASI

Mansur Yavaş'la ilgili sözlerine devam eden Aksakal, "Kendisi MHP kökenli ve 'ülkücüyüm' diyor. Dikkat ederseniz sosyal demokratım da demiyor, Atatürkçülüğünü ön plana çıkarmıyor. İnsan aday olduğu partinin rozetini taşımaktan utanır mı? AK Parti'nin adayı Cumhur İttifakı'nın amblemini kullanıyor. Sen niye koymuyorsun? Bulunmaz Bursa kumaşı mısın? Rozeti taşıyacaksın ve seçildiğin andan itibaren her partili insana eşit hizmet götüreceksin. Görev yapan rozet değil kişi. Bizim adaylarımı rozet taktı." dedi.

Mansur Yavaş

"AK PARTİ'DEN GELENLER KENDİLERİNİ SOLCU OLARAK TANIMLIYOR"

"BBP'den, AK Parti'den gelen isimler de kendisini solcu olarak tanımlıyor mu?" sorusuna Aksakal'ın yanıtı şöyle oldu:

"Elbette. DSP'nin tüzüğüne göre partisi olmayan sıradan vatandaş da gelip aday olabilir ama seçildiğinde üyelik işlemleri yapılabilir. CHP'de, partiye üye olmadan bir yere aday olunamıyor. Bize gelen partisinden ayrılmış gelmiş, partililik kavramı bir insanın üzerine yapışır mı!"

REDDEDİLENLERİN LİSTESİ

"CHP'den gelen ve reddettiğiniz adaylar oldu mu? Kimleri reddettiniz?" sorusuna Aksakal şu ifadelerle yanıt verdi:

"CHP'den de kriterlerimize uymayan isimler bizden aday olmak istedi, onları kabul etmedik. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Maltepe Belediyesi eski Başkanı Mustafa Zengin'i almadık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için Mehmet Sevigen, Ümit Kocasakal… Çokça insanı araya soktular. Biz her gelen CHP'li ya da MHP'liyi almıyoruz ki."

"MUHARREM İNCE DSP'DE YER ALAMAZ"

Muharrem İnce'nin DSP'ye geçeceği söylemlerine ilişkin konuşan Aksakal, "DSP'ye geçmesi benim istememle olmaz. Kendisinin böyle bir istediği var mı, yok mu? Bu ortaya çıkarsa DSP o zaman karar verir. Ancak net söylüyorum, Muharrem İnce gibi bir figür DSP'de yer alamaz. Gazeteciler yakıştırıyor. 'İnce 1 Nisan'dan sonra DSP'nin başına geçecek'. DSP'nin başı boş mu da İnce gelecek buraya oturacak." dedi.

Muharrem İnce

OYLARIN BÖLÜNDÜĞÜ TARTIŞMASI

Oyların bölündüğüne dair gelen tepkilere veren DSP Genel Başkanı, şu şekilde konuştu:

"Seçimlerde oylar zaten hep bölünür. Bu oylar CHP'nin atalarından gelen miras mıdır? Siyasi partiyim. Seçmene, şu şekilde yöneteceğim, şu hizmeti vereceğim diyorum. Bu demokrasi dışı bir şey mi? 60 milyon seçmen var. Diyelim bunlardan 10 milyonu CHP, 20 milyonu AK Parti'ye veriyordu. Bu seçimde 10 milyonun 5 milyonu DSP'ye verir ya da AKP'nin 5 milyonu DSP'ye verir. Bu ayıp mı? Bunun sorgulanmasını yadırgıyorum. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) de seçimlere giriyor. Onlar oyu nereden alacaklar? Evden mi getirecekler? Adam geçmişte CHP'ye oy vermiştir. Bu seçimlerde adayı beğenmiştir, BTP'ye oy verir."

"CUMHURBAŞKANI, GEL GÖRÜŞELİM DEDİ"

"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la randevu konusundan sonra eleştirildiniz. "DSP, hükümet çevrelerinin projesi" yorumu da yapıldı…"

"Genel başkan seçildim, masamda Cumhurbaşkanı'nın tebrik telgrafı vardı. Teşekkür etmek için 2015 Aralık ayında randevu istedim. 2016'da olağan kurultayımız oldu ve yine tebrik geldi. Yine randevu istedim. İkisinde de vermediler. Şimdi de nasıl olduysa 'Gel görüşelim' dediler. Ben de dönem olarak uygun olmadığını ilettim."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

"BİZİ KİMSE KULLANAMAZ, OYUNCAK MIYIZ"

Aksakal, "Görüşme talebinden sonra hükümetin bu süreçte partinizi kullandığını düşündünüz mü? CHP ile yaşadığınız tartışmadan sonra hükümete yakın medya kuruluşlarına DSP haberlerini daha geniş görün" diye bir talimat gittiği iddiası var. Sizce medyanın DSP'ye olan ilgisinin sebebi ne?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Hayır. Bizi kimse kullanamaz. Oyuncak mıyız? Bunu sorgulamak durumunda değilim. Bunu iddia edenler ortaya çıkaracak. Sözcü Gazetesi beni davet etti de gitmedim mi? Ya dedim bunlar bizi haber yapmıyor, basın toplantısına çağırıyoruz gelmiyorlar. Halk TV'ye nezaket ziyaretine gittim. Ziyareti haber yapmadılar, fotoğraf bile çekmediler. Bunların fotoğrafını çekmeyin diye Saray mı dedi? O zaman bir tarafta da var yandaş medya. Ulusal Kanal'da, Sözcü Gazetesi'nde beni görüyor musunuz?"