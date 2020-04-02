Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DSP Genel Başkanı Aksakal, partililerle video konferans düzenledi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, topyekun sokağa çıkma yasağı yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulmasının önemli olduğunu belirtti.

02.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:45
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal , topyekun sokağa çıkma yasağı yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulmasının önemli olduğunu belirtti.
Aksakal, yazılı açıklamasında, partililerle video konferansla gerçekleştirdiği toplantıdaki değerlendirmelerini paylaştı.
Türkiye ve dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Önder Aksakal, sıkıntıların temelinde yanlış ekonomi politikalarının olduğunu savundu.
Devletin öncelikle halkını ve kaynaklarını koruma mecburiyetinde olduğunu aktaran Aksakal, "Bu açıdan da milliyetçi, vatansever, halkçı bir temelde önlem ve uygulamaların hayata geçirilmesi elzemdir." değerlendirmesini yaptı.
DSP Genel Başkanı Aksakal, sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Topyekun bir sokağa çıkma yasağının getirilmesi yerine, sokağa çıkışın etkili şekilde kontrol altına alınması için net ve kesin tedbirlerin ortaya konulması, koruyucu hizmetler başta olmak üzere devletin varlığını, milletin birliğiyle perçinleyecek uygulamaların hayata geçirilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz."
Hükümetin attığı adımların olumlu ancak yetersiz olduğunu ifade eden Aksakal, "Toplumun sığınacağı tek bir kapı vardır, o da anayasal kapsamda sosyal devlet kapısıdır. Dolayısıyla devlet halkına bu güvenceyi verdiği gibi aynı zamanda hissettirmelidir." açıklamasında bulundu.
Bağış kampanyaları tartışmalarının Türkiye'nin gücünü dünya devletleri karşısında tartışmaya açtığını savunan Önder Aksakal, "Bağış, kişisel bir tercih ve iradedir. Bunun belirli kalıplara sokulması yanlıştır." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
DSP Genel Başkanı Aksakal, partililerle video konferans düzenledi

Kaynak: AA

Etiketler: Aksakal, Türkiye, Dsp, Güncel

Haberin Videosu :

DSP Genel Başkanı Aksakal, partililerle video konferans düzenledi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››DSP Genel Başkanı Aksakal, partililerle video konferans düzenledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani’yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran’ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: flaş - Haber 13:14: Spor için kayalara, ekmek parası için gökdelenlere çıkıyor - Haber 13:14: PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN MEZARINA OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI - Haber 13:14: Adana Kan Bağış Merkezi yenilendi - Haber 13:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 82 yaşındaki Hatice Teyzeden bağış - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber