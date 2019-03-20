DSP İstanbul Beyoğlu Adayı Hüseyin Özhan, 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Çalışmalarına Devam Etti

DSP İstanbul Beyoğlu Adayı Av. Hüseyin Özhan, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına Beyoğlu'nun mahallelerinin ziyaret ederek devam etti.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Küçük Piyale Mahallesinde semt sakinleri ve esnaflarla görüşen Özhan, "Küçükpiyale Mahalle'sinde semt sakinlerimizle bir araya geldik. Yaşanabilir bir Beyoğlu için projelerimizi anlattık, karşılıklı istişarede bulunduk. Birlikteliğimizi sağlayan bu güzel program için sakinlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GENÇLİĞİ YOK SAYAN YOK OLMAYA MAHKUMDUR"

Keçeci Piri Mahallesi'nde de gençlerle bir araya gelen Özhan, "Gençliği yok sayan bir yönetim, yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden biz, Beyoğlu'nu Beyoğlu'nun gençleriyle yöneteceğiz." dedi.