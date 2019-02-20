Dsp, İzmir'deki 7 İlçede Aday Çıkarmadı

Kaynak: DHA

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe'yi aday gösterdi. Parti, İzmir'in 7 ilçesinde ise aday çıkarmadı. 31 Mart yerel seçimleri için CHP'den aday gösterilmeyen Tire İlçe Başkanı Tayfur Çiçek de istifa ederek, DSP'ye katıldı ve ilçeden belediye başkan adayı gösterildi.DSP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için İzmir adaylarını belirledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı, uzun süredir partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Karakülçe oldu. DSP; Gaziemir, Bayındır, Bergama, Beydağ, Foça, Menemen ve Karabağlar'da aday çıkarmadı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Karakülçe, DSP'nin adaylarının İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de siyasetin kalitesinin yükselmesinin artık şart olduğunu belirten Karakülçe, siyasette kalite ile birlikte üretimin de kalitesinin yükselmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ülkedeki demokrasi standartlarının yükseltmesinin gerekliliğini belirten Karakülçe, "Birilerinin artık meydanın boş olmadığını görmesi, bilmesi gerekiyor" dedi.DSP'NİN İZMİR ADAYLARI:Büyükşehir Belediyesi: Selçuk KarakülçeBornova: Sedat AnavatanBuca: İsmail Hakkı BekiroğluÇiğli: Abdurrahman TekinGüzelbahçe: Kemal Cem PültenKarşıyaka: Okan AdatepeBalçova: Deniz DanacıoğluKonak: Ali Sami ErNarlıdere: Erdoğan EzgiAliağa: Osman KocabıyıkÇeşme: Ufuk ÇankayaDikili: İsmail Can PolatKaraburun: Dinçer ÖzlüoğluKemalpaşa: Savaş MemişKınık: Ali GöktaşKiraz: Salim ÖzkarakaşMenderes: Nedim Yaşar GürsoyÖdemiş: Özgür KöksalSeferihisar: Suna ÇabukSelçuk: Hüseyin KireçTire: Tayfur ÇiçekTorbalı: Behaettin KaracaUrla: Oya KahramanBayraklı: Ali Atıf Şen- İzmir