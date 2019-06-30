DSP'li Muammer Aydın, Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı

31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın , DSP Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu görevlerinden istifa etti.

"SİYASET İLKE VE DOĞRULTU TUTARLILIĞI GEREKTİRİR"

Muammer Aydın 'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

"DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla."

MUAMMER AYDIN KİMDİR?

Muammer Aydın , 9 Haziran 1953 tarihinde İstanbul , Kadırga'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul Kadırga İlkokulu'nda, orta öğrenimini ise Gedikpaşa Ortaokulu'nda tamamladı.

Pertevniyal Lisesini bitirdikten sonra 1977 Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nden mezun oldu.1 Mart 1979 tarihinde İstanbul Barosu 'na 11170 sicil numarası ile kaydolarak avukatlığa başlamıştır. 1981 yılında yılında ise Aydın Avukatlık Bürosunu kurmuş ve avukatlık mesleğini aktif olarak yapmaya başlamıştır.

2008'DE İSTANBUL BAROSU BAŞKANI SEÇİLDİ

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, dernek ve vakıflarda üyelik, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini sürdürmektedir. 2002-2004, 2004-2006 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2006-2008 dönemi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

27 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Barosu Başkanı seçildi. 2013 yılı ekim ayında Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde DSP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve iki çocuk sahibidir.