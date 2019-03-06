DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kilitlendi. Seçimlerin en çok konuşulan çıkışını ise DSP yaptı. DSP, CHP'nin aday göstermediği isimleri listelerine aldı. Bu durum DSP hakkında " AK Parti'yle işbirliği içinde" eleştirilerine neden oldu. Parti yönetimi ise bu eleştirileri reddetti.

DİKKAT ÇEKEN ADAY

DSP'nin seçim yarışına katıldığı yerlerden birisi de Beyoğlu. Parti yönetimi Beyoğlu'nda CHP'den aday gösterilmeyen Av. Hüseyin Özhan'ı aday gösterdi. Belediye Meclis üye adaylarında ise dikkat çeken bir isim yer aldı. Birinci sırada aday olarak gösterilen Sedat Kurt, yakın döneme kadar AK Parti üyesiydi. Sosyal medya hesabından AK Parti'nin propagandasını yapan Kurt, DSP'den belediye meclis üyesi adayı oldu.

TÜGVA'NIN ETKİNLİKLERİNDE BOY GÖSTERİYORDU

Sedat Kurt, yakın zamana kadar Bilal Erdoğan'ın Genel Kurul'unda yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) bir kolu olan TÜGVA'nın etkinliklerinde yer alıyordu.

İşte Sedat Kurt'un kafa karıştıran o fotoğrafları;