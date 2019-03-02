DSP'nin Ödemiş Adayı Demirkaya Oldu

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Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ödemiş Belediye Başkanı Adayı Güngör Demirkaya olarak belirlendi.Demirkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ödemiş'in tek kadın başkan adayı olduğunu söyledi.Uzun yıllar DSP'de görev yaptığına işaret eden Demirkaya, "Önümüzdeki haftadan itibarenseçim çalışmalarına başlayarak Ödemiş'te kadın kolları, gençlik kollarını aktif hale getirerek çalışmalarımıza yön vereceğiz." dedi.31 Mart seçimleri için ilçede DSP adayı olarak açıklanan Özgür Köksal, adaylıktan çekilmişti.