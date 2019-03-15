DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı

31 Mart yerel seçim doğru giderken siyasi partiler faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Demokratik Sol Parti'nin (DSP) seçim aracından, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim broşürleri çıktı.
PARTİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Cep telefonu ile çekilen görüntüde, DSP seçim aracının içinde AK Partili adayın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının basılı olduğu "Memeleket İşi Gönül İşi" sloganının yer aldığı broşürler görülüyor. Konuya ilişkin hiçbir partilerden bir açıklama gelmedi.
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