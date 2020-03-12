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DSV, Türkiye’de hedef büyüttü

Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Danimarkalı DSV Lojistik, bu pazarda yüzde 8.46 olan hava kargo pazar payını yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor.

12.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:48
DSV, Türkiye’de hedef büyüttü
Türkiye 'deki yatırımlarını hızlandıran Danimarkalı DSV Lojistik, bu pazarda yüzde 8.46 olan hava kargo pazar payını yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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