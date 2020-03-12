DSV, Türkiye’de hedef büyüttü
Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Danimarkalı DSV Lojistik, bu pazarda yüzde 8.46 olan hava kargo pazar payını yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor.
12.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:48
Türkiye 'deki yatırımlarını hızlandıran Danimarkalı DSV Lojistik, bu pazarda yüzde 8.46 olan hava kargo pazar payını yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Ekonomi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Ekonomi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Ekonomi
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Ekonomi
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla