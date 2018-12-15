Dt. Ahmet Ataç, Bilgilendirme Toplantılarını Sürdürüyor

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Çamlıca Mahallesi
sakinlerine Tepebaşı bölgesinin gelişimini anlattı.
Başkan Ataç, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bilgilendirme toplantısının gerçekleştirildiği adres bu kez Çamlıca Deneyimli Kafe oldu. Etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı, Ertuğrulgazi Mahallesi
Muhtarı Nurettin Köroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda katılımcı mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Ataç, Tepebaşı bölgesinde meydana gelen gelişime dikkat çekerek, "Biliyorsunuz, içinde bulunduğumuz Çamlıca Parkı'nı ve Çamlıca Deneyimli Kafe'yi hizmetinize sunduk. Rahatlıkla Çamlıca Mahallemize yakışan bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Bugün buradaki güzel kalabalığı görünce ne kadar iyi yaptığımızı bir kez daha fark ettim, güle güle kullanın. Tepebaşı artık çok büyük bir ilçe oldu, nüfusumuz ile yaklaşık 30 ilden daha büyüğüz. 1999'da göreve geldiğimde Çamlıca küçücük bir kenar mahalle idi. En işlek noktalardan Birlik Caddesi'ni bile düşündüğümüzde hiç bir şey olmadığını hatırlıyoruz. Şimdiyse çok daha sağlıklı ve hareketli, güzel binaların bulunduğu, işyerlerinin çoğaldığı, çamurdan kurtulduğumuz bir Çamlıca'ya kavuştuk. Ben göreve geldiğimde Tepebaşı'nın sorunsuz altyapı oranı yüzde 35'lerde idi. Bakın, ne kadar ihmal edilmiş bir ilçeydi. Ama bugün Allah'a çok şükür herkesin iftiharla gösterdiği bir ilçe haline geldik. Bu nasıl oldu? Sizlerin bize verdiğiniz destekler sayesinde bugünlere kadar geldik. İnşallah bundan sonra da yolumuzda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.
46 bin çocuk kontrolden geçirildi
Konuşmasında çocuklar için hizmete sunulan Şirintepe
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden de bahseden Başkan Ataç, "Burada 2013 yılından bu yana ücretsiz olarak taramadan geçirilen çocuk sayımız 46 bin olurken tedavi edilen çocuk sayımız ise 25 bine ulaştı ve hiçbir ailemiz bu hizmet için bir lira para ödemedi. Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı parasızlıktan dolayı bozuk olmamalı. Bazı ailelerimizin maddi durumları elverişli olmayabilir ama biz onların sağlığını çok önemsiyoruz. Üstelik tedavileri bittikten sonra da 6 ayda bir kontrole geliyorlar. 4. sınıflardan başlayarak çocuklarımızı merkezimize getiriyoruz. İlk olarak çocuklarımıza yarım saatlik bir koruyucu hekimlik bilgisi veriliyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hastalık gerçekleşmeden sağlık tedbirleri alınmasını sağlıyoruz. Bu proje ile amacımız çocuklarımızın ağzında çürük diş kalmamasıydı ve büyük gelişme kaydettik" diye konuştu.
Başkan Ataç daha sonra Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ve projeleri görseller eşliğinde katılımcılara aktardı. Yaşam Köyü ve Remourban -Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Engelliler Montaj Atölyesi, Alzheimer Konukevi, Su Sporları Merkezi, temiz enerji çalışmaları, TEBEV kapsamında gerçekleştirilen evde bakım hizmetleri, Belde Evleri ve kültür turları hakkında konuşan Ataç, mahalle sakinlerinden gelen soru ve talepleri de dinlemeyi ihmal etmedi.
Çamlıcalı vatandaşların Başkan Ataç'a verdiği bilgiler ve gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü teşekkür ettiği etkinlik, toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Çamlıca Mahallesi,Çamlıca,Tepebaşı,Ahmet Ataç
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:53