Dt'den 27 Mart'ta 12 Bin Kişiye Ücretsiz Tiyatro

Devlet Tiyatroları
(DT) Genel Müdürlüğünce 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz sahnelenecek 31 farklı oyunla, toplam 12 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce hiç tiyatroya gitmeyen vatandaşların oyunlarla buluşturulması amacıyla, DT'nin farklı bölgelerdeki 25 sahnesi ile Elazığ
, Kahramanmaraş
, Adıyaman
, Kırıkkale
, Rize
ve Bozhüyük
turne sahnelerinde ücretsiz temsiller yapılacak.
Toplam 12 bin kişinin oyun izlemesinin hedeflendiği etkinlik kapsamında, çocuklar için de 3 eser sahneye konulacak.
Biletler, yarından itibaren Devlet Tiyatroları gişeleri ya da DT müdürlüklerinden temin edilebilecek.
Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu
"Tahtsız Kraliçe"yi Şinasi, "Divane Ağaç"ı Akün, "Oyun Odası"nı Altındağ
Tiyatro, "12 Öfkeli"yi İrfan Şahinbaş, "Bankta İki Kişi"yi Ziraat sahnelerinde, "Eyvah Nadir"i Oda Tiyatrosu, "Gidiş- Dönüş
(Retro)" oyununu Küçük Tiyatro, "Gün Batımı"nı Kırıkkale Kültür Merkezi, "Reis Bey
"i İzmir Bornova
Kültür Merkezi Necdet Aydın
Sahnesi'nde beğeniye sunacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu
"Narnia Günlükleri"ni Cevahir Sahneleri Salon 1, "Fatima'nın Erkekleri"ni Cevahir Sahneleri Salon 2, "Radyum Kızları"nı Üsküdar Tekel
Sahnesi, "Alyoşa"yı Üsküdar Stüdyo Sahne, "Karmakarışık"ı Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek
DT Sahnesi ve çocuk oyunu "Keloğlan Keleşoğlan
"ı Bözhüyük'te Metris Tepe Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşturacak.
İzmir Devlet Tiyatrosunun oyunları "Türkiye
Kayası" Konak
, "Kaşıkçılar" Karşıyaka
, "Paraya Hayır" Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç
sahnelerinde, Bursa
Devlet Tiyatrosunun oyunları "Üç Kağıtçı" Ahmet Vefik Paşa
Sahnesi, "Kapılar" Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek. Trabzon
Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunu "Heidi
"yi Atapark Haluk Ongan, Diyarbakır
Devlet Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün"ü Cahit Sıtkı Tarancı
Kültür Merkezi Orhan Asena
, "Gül'e Ağıt"ı Adıyaman Üniversitesi
sahnelerinde beğeniye sunacak. Antalya
Devlet Tiyatrosu "Dördüncü Ay" ile Haşim İşcan
Kültür Merkezi Küçük Sahne, "Godot'yu Beklerken" ile Rize İsmail Kahraman
Kültür Merkezi'nde seyirciyi selamlayacak. Erzurum
Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu "Bir Flamingo'nun Renkli ve Çiçekli
Hayatı"nı kendi sahnesinde, Konya
Devlet Tiyatrosu "Gün Anneme Gebe-Nefes"i kendi sahnesinde ve "Akümülatörlü Radyo"yu Ankara'da Cüneyt Gökçer
Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşturacak. Sivas
Devlet Tiyatrosunun "39 Basamak" oyunu Atatürk Kültür Merkezi
, Van
Devlet Tiyatrosunun oyunları "Umut Kavşağı" Kültür Merkezi, "Ah! Tamara" ise Elazığ DT sahnelerinde seyredilebilecek. Adana
Devlet Tiyatrosu ve Sabancı Vakfı
iş birliğiyle geleneksel düzenlenen "Devlet Tiyatroları 21. Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali" de 27 Mart'ta başlayacak. Çok sayıda tiyatro grubunu bir araya getirecek festivalin açılış oyunu da ücretsiz sahnelenecek.
27 Mart, Devlet Tiyatroları, Kültür Sanat
Kaynak: AA