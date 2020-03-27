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DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan "Dünya Tiyatro Günü" mesajı Açıklaması

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre Kurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bir düş, bir hayal, bir gerçek. Bin yıllar önce insanı yansıladık sahnede. Dünya döndükçe akıl ile yürek, sağduyu ile aşk, vefa ile koşulsuz sevda yan yana dursun diye. Umutsuzluğu asla tanımadan, ona yenik düşmeden erdeme sığındık. Dünya döndükçe bir tek sanatımız kalsın dedik. Bize geçmişten en büyük miras bu, şiire, müziğe, dansa, sahneye inanmak ve ölümün kol gezdiği şu zor zamanlarda birbirimize sığınmak. Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kurt, 27 Mart, Kültür Sanat

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