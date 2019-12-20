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DTB Başkanı Tefenlili'den dolandırıcılık uyarısı

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli'deki kuruyemiş firmalarının adını kullanarak piyasadan ürün almaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

20.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:12 DTB Başkanı Tefenlili'den dolandırıcılık uyarısı
Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli'deki kuruyemiş firmalarının adını kullanarak piyasadan ürün almaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Tefenlili, yaptığı yazılı açıklamada üyelerden aldıkları bilgiler neticesinde, ülke genelinde faaliyet gösteren bazı kötü niyetli kişilerin özellikle Denizli'deki kuruyemiş firmalarının adını kullanarak, incir, kestane, badem, fıstık gibi ürünler almaya çalıştığını tespit ettiklerini ifade etti.
Tefenlili, "Üreticilerimizin ve tüccarlarımızın dolandırıcılar tarafından mağduriyet yaşamamaları için adı geçen firmalar ile iletişime geçerek talebin doğruluğunu teyit etmeleri uygun olacaktır. Üretici ve tüccarlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyorum. Dolandırıcılık vakası ile karşılaşıldığında mutlaka en yakın kolluk kuvvetlerine bilgi verilmelidir."

Denizli, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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