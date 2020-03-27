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DTO aidat ödemesini erteledi

Denizli Ticaret Odası, (DTO) aidat son ödeme tarihini öteleyerek, üyelerinin aidatlarının ilk taksitini ikincisiyle birleştirdiklerini duyurdu.

27.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:36
DTO aidat ödemesini erteledi
Denizli Ticaret Odası, (DTO) aidat son ödeme tarihini öteleyerek, üyelerinin aidatlarının ilk taksitini ikincisiyle birleştirdiklerini duyurdu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO üye aidatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, üyelerin işlerini kolaylaştırmak için araştırmalar yapıldığını yasalar çerçevesinde mümkün olabilecek adımları da hızla attıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, üyelerin yıllık ve eklenmiş aidatlarının ilk taksitlerini erteleyerek ikinci taksitle birleştirdiklerini ve zam ya da faiz uygulamayacaklarını açıkladı. Son ödeme tarihi olarak ise ekim ayı olduğunu duyuran DTO Başkanı Erdoğan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin nezdindeki girişimlerimiz ve Ticaret Bakanlığı'mızın olurlarıyla, üyelerimizin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam (eklenmiş) aidatlarının ilk taksitlerini öteleyerek ikinci taksit ile birleştirdik. Herhangi bir gecikme zammı veya faiz tahakkuk ettirilmeksizin, en son ödeme tarihini Ekim ayına aldırdık. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a teşekkür ederiz. Kamuoyunun ve üyelerimizin bilgisine sunarız. Hayırlı olsun. Korona virüsle birlikte oluşan ortamın ticari hayatımıza etkilerini azaltmak yönündeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Diğerlerini de sonuçlandırır sonuçlandırmaz duyuracağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Ekonomi

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