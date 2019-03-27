Dto Antalya Şubesi'nden İstihdam Seferberliği

Kaynak: İHA

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğince başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına katıldıklarını kaydetti.DTO (Deniz Ticaret Odası) Antalya Şubesi 13'üncü olağan meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Veli Tekkanat da katıldı.Toplantıda, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi üyelerine yönelik olarak İŞKUR ve SGK'nın personel istihdamına yönelik işverenlerin faydalanabileceği teşvikler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 2019 İstihdam Seferberliği 'Burası Türkiye Burada İş Var' teşvik paketi ile getirilen uygulamalardan, denizcilik sektörünün de yararlanması adına konu hakkında detaylı bilgiler edindiklerini belirtti. Türkiye'nin gücüne güvendiklerini ifade eden Çetin, İstihdam Seferberliği 2019 projesine katıldıklarını kaydetti."Ülkemizin denizlerinde bereket var"Çetin, "Ülkemizin denizlerinde bereket var, umut var. Denizde iş var, AŞ var, gelecek var. Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak'taki Türkiye Odalar Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi şurasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. ve Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta çalışarak yoğun bir şekilde istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenlemede hızla Meclisten geçti ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve yine Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör temsilcisi Başkanlarımızın katılımıyla, 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla 'İstihdam Seferberliği 2019' kampanyası başlatıldı" dedi."İstihdam Seferberliği 2019'a katılın"Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak 'Denizde İş Var' diyerek bu kampanyaya dahil olduklarını belirten Ahmet Çetin şöyle konuştu:"İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların çoğu tarihi destekler şekilde. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç halinde Üyelerimize yönelik olarak İstihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Burada tüm iş dünyamıza ve işverenlere özellikle Üyelerimiz olan denizcilere çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın. Bu tarihi İstihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işçi vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda bu ülkenin denizlerinde bereket var, AŞ var, iş var, gelecek var" - ANTALYA