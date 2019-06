DTO Başkanı Ahmet Çetin Açıklaması

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin 16. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, meclis üyelerine oda faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, meclis üyeleri de bölgelerindeki sorunları ve gelişmeleri Yönetim Kuruluna sundu. Bazı noktalarda şartlara uymayan, kaçak ve ruhsatsız su sporları yapanların olduğunu söyleyen Çetin " Bu konuda oda olarak mücadele edeceğiz. " dedi.



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını coşkuyla kutlayacağız…



DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir şekilde hem Antalya merkezinde hem de ilçelerde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramını kutlayacaklarını söyledi. Bu sene 93. Yılı kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için hazırlıkları sürdürdüklerini söyleyen Çetin, 29 ve 30 Haziran tarihlerinde Antalya Yelken ve Deniz Sporları Kulüpleri koordinesinde Cumartesi günü Lazer ve Optimist yarışları ve Pazar günü de yat yarışları yapılacağını duyurdu. Çetin şöyle devam etti: " Her iki yarışın ödül töreni 30 Haziran Pazar akşamı saat 19.00'da derneğimizin katkıları ile Beach Park'ta gerçekleştirilecek. 1 Temmuz Pazartesi günü ise sabah saat 09.00'da Atatürk anıtına çelenk konulması ve ardından 09.15'de Kaleiçi'ne intikal edip akaryakıt iskelesi üzerinden denize geleneksel çelengimizi bırakacağız. Daha sonra da törene katılanlar ile birlikte Turizm denizaltısı ile bir dalışımız olacak. 40 Kimsesiz ve 40 Şehit çocuğumuzdan ve 20 de Huzurevinden gelecek yaşlılarımızdan oluşan misafirlerimize de bir tekne turu düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza tekneye binmeden önce de Kaleiçi'nde bulunan sualtı ve Oyuncak müzesine bir gezi düzenleyeceğiz. Saat 18.00'de de yine Kaleiçi'nde geleneksel yüzme, yağlı direk, çıpa çıkarma ve Fly Board gösterileri gerçekleşecek, Antalya Bandosu da bir konser verecek. Saat 19.30'dan itibaren de Cruise Antalya teknesinde Odamızın ev sahipliğinde protokolünde katılımı ile bir kokteylimiz olacak. Bu arada 1 Temmuz Günü Sahil Güvenlik Botumuz halkın ziyaretine açılırken, aynı gün ticari yatlar ve teknelerden oluşan grup da Kaleiçi'nden başlayacak ve Konyaaltı sahilinde devam edecek bir Fener alayı da gerçekleştirecekler. Ayrıca 5-7 Temmuz Tarihleri arasında Antalya Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Satranç Turnuvasına da desteğimizi verdik"



Kaçak ve ruhsatsız su sporları yapanlar ile mücadele edeceğiz



Toplantıda Antalya Bölgesinde Su Sporları yapan DTO üyelerinin son dönem şikayetlerine konu olan ruhsatsız ve kaçak parkur konusu da gündeme geldi. Bölgede bu konuda bazı noktalarda kaçak su sporları yapanların tespit edildiğini ve kendilerine bu konuda üyelerden gelen şikayetler olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Çetin, " Bölgemizde üyemiz olan ve istenilen her türlü şartı yerine getiren üyelerimiz çeşitli kulvarlarda ekmek paralarını kazanmak için mücadele ediyorlar. Ancak bu bölgelerde bazı noktalarda şartlara uymayan, kaçak ve ruhsatsız su sporları yapanların olduğunu öğreniyoruz. Bu konuda oda olarak mücadele edeceğiz. Tespitlerimizi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bildireceğiz. Odamız üyelerinin de içinde bulunduğu Komisyonda bu konular görüşülmeli ve haksız rekabet ve turizm adına herhangi bir sıkıntı olmaması adına işlemler başlatılmalı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA