DTO Başkanı Erdoğan faiz indirimini değerlendirdi Açıklaması

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin, ekonomideki etkisine ivme kazandırmasını ve hızla tüm piyasalara yayılmasını beklediklerini belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekmesinin, iş dünyasının ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda atılan adımlardan biri olduğunu bildirdi.

Son 6 toplantının ardından 13,25 puanlık faiz indiriminin gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Alınan bu kararlar finans varlıklarımızın yatırımlara yönlendirilmesinin önünü açtığı gibi, iş aleminin kaynak oluşturma maliyetini de önemli oranda düşürmüştür. Her ne kadar beklentilere göre daha zayıf seyretse de, güncel veriler, iktisadi faaliyetlerdeki toparlanma eğiliminin ve bunun sektörel yayılımındaki iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Esnaf ve ticaret erbabı olarak, özel sektördeki bankalarımızın da aynı yaklaşımı sergilemesiyle, Merkez Bankası'ndan gelen bu güzel haberin ekonomideki etkisine ivme kazandırmasını ve hızla tüm piyasalara yayılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA