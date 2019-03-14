Dto'dan Boğazlar'dan Geçen Gemileri Dolandırma Girişimine Karşı Uyarı

Kaynak: DHA

Deniz Ticaret Odası (DTO), Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndan geçen gemilerden "emisyon harcı" adı altında ücret talep edilerek, dolandırıcılık girişimleri yapıldığı konusunda uyardı.Deniz Ticaret Odası'nın web sitesinde yayınlanan sirkülerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir yazı iletildiği belirtilerek şöyle denildi:"Gönderilen e-posta mesajından bahisle, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ndeki Madde 1 ile Kesim 1 (Ticaret Gemileri) Madde 2' dayanak gösterilerek, Türk Boğazları'ndan geçiş yapan gemilere yönelik, sözde emisyon harcı adı altında ücret talep edilmektedir."Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndan geçiş yapan gemilerin, geçiş yaptıktan sonraki 5 iş günü içerisinde bahse konu firmaya ödeme yapmamaları halinde yüzde 3 oranında faiz işletileceği, 15 iş günü sonrasında ise ödeme yapmayan ve firmayla irtibata geçmeyenler için cezai işlem başlatılacağı iddia edilmektedir."Konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne bildirimi sonrasında gelen cevabi ilgi yazıda, firmanın talep ettiği emisyon harcı ücretinin hiçbir hukuki dayanağının olmadığı, Türk Boğazları'nın hukuki statüsünü düzenleyen 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde ve ulusal mevzuatımızda Türk Boğazları'ndan uğraksız ve uğraklı geçiş yapacak gemilerden alınacak ücret, vergi, resim ve harçlarının açıkça belirtildiği, bunların devlet eliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bağlısı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce ve Sağlık Bakanlığı bağlısı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce alındığı bildirilmektedir."Söz konusu durumun Türkiye'nin siyasi itibarını zedelediği, Montrö Boğazlar Sözleşmesine ve ulusal düzenlemelere açık bir aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirildiği, Ulusal ve uluslararası denizcilik camiasını yanıltıcı nitelikteki bu mesajların finansal mağduriyetlere de sebep olabileceği, ayrıca aynı mesajda bazı cihazların tanıtımının yapıldığı böylelikle yanıltıcı yönlendirmeler ile ticari kazanç elde edilmeye çalışıldığı ifade edilmektedir."Bakanlıkça firma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmektedir. Bahse konu firmanın duyuru ve çağrılarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir." - İstanbul