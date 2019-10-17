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DTS Tasarım Merkezi CERSAIE Fuarı'nda

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Araştırma Merkezinin tasarımları İtalya'da sergilendi.

17.10.2019 14:06DTS Tasarım Merkezi CERSAIE Fuarı'nda
Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Araştırma Merkezinin tasarımları İtalya'da sergilendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Bologna şehrinde açılan CERSAIE Fuarı, 900'ün üzerinde stant açıldı ve 112 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen ürünler Veli Akgün Seramik, Uşak Seramik ve Termal Seramik firmaları tarafından açılan standlarda sergilendi.
Tasarım Merkezini uluslararası fuarlarda tanıttıklarını dile getiren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
DTS Tasarım Merkezi'nin araştırmalarına devam ettiğini ifade eden Rektör Savaş, sözlerine şöyle sürdürdü.
"Uluslararası fuarlar aracılığı ile merkezimizin dünyaya tanıtılması sağlanıyor. Bu durum, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması projesinin temel hedeflerinden biri olan ithalatın azaltılması konusunda hedefe hızla ulaşıldığının da bir göstergesidir. Fuarda DTS Tasarım Merkezi tarafından tasarlanan ürünler "Designed by Usak University" logosu ile sergilenmiştir. Böylelikle üniversitemizin yurt dışındaki bilinirliği arttırılmaktadır."

Uşak Üniversitesi, İtalya, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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