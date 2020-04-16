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DTSİAD Başkanı Mehmet Atik'ten 750 aileye gıda yardımı

Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, 750 aileye gıda yardımı yaptı.

16.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:58
DTSİAD Başkanı Mehmet Atik'ten 750 aileye gıda yardımı
Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, 750 aileye gıda yardımı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadelede kapsamında Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası çağrısına destek sürüyor.
DTSİAD Başkanı Atik de 750 aileye 5'er kilogramlık Karacadağ pirincinden oluşan gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Diyarbakır Valiliğine teslim etti.
Atik yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine bu zor günlerde üzerlerine düşeni yapmak, halk ile dayanışmak adına Çınar ilçesinin en önemli tarımsal ürünlerinden meşhur Karacadağ pirincinden paketler hazırlattıklarını belirtti.
Bu paketlerin ihtiyaç sahiplerine Valilik aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılacağını ifade eden Atik, "El birliği ile birbirimize destek olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz bize yeteriz' diyorum. İş adamlarımıza da bu zor günlerde insanlara destek olmaları için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Karacadağ, Güncel
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