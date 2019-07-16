16.07.2019 17:44
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DTSO Başkanı Şahin, Bakan'a OSB'leri anlattı

DTSO Başkanı Şahin, Bakan

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'ye sürpriz ziyaret yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a OSB'lerin durumunu anlattı, destek istedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'ye sürpriz ziyaret yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a OSB'lerin durumunu anlattı, destek istedi.

İstanbul'dan Ankara'ya geçerken bir anda Düzce'ye çatı katı ziyaret yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la bir araya gelen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'deki sanayi ve organize sanayi bölgeleri konusunda bilgiler verdi.

Düzce'nin genel yapısı ve ekonomik durumu hakkında bilgiler de alan Varank, Düzce Tuncay Şahin'in verdiği bilgileri de not aldı.

Şahin, "Organize Sanayi Bölgeleri'nin genişletilme çalışmalarında somut adımlar atabiliriz. Biz Düzce olarak sizden maddi yardım talep etmeyeceğiz. Maddi sorumlulukları iş insanlarımız üstlenecek. Devletimiz ve dolayısıyla bakanlığımız bizlere genişletme çalışmalarında destek olursa kalan adımları iş dünyası olarak biz atacağız. Çilimli OSB'deki yapılanmanın son aşamasına geldik. Orman Ürünleri İhtisas OSB olacak bölgemiz. Bunun için de aynı şekilde devletimizden maddi taleplerimiz yok. Burasını da inşallah en kısa zamanda sizlerin de gayretleriyle hizmete alarak, ilimize ve ülkemize yeni istihdam kapıları açacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Mustafa Varank, Düzce, OSB, Güncel

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