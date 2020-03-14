DTSO Başkanı Şahin: Fırsatçılara geçit yok
DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, son günlerdeki spekülasyonlar ve bazı firmaların hijyen malzemelerinde fahiş fiyat uyguladığı söylentileri üzerine TOBB tarafından gerçekleştirilen açıklama hakkında bilgi verdi.
14.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:18
DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, son günlerdeki spekülasyonlar ve bazı firmaların hijyen malzemelerinde fahiş fiyat uyguladığı söylentileri üzerine TOBB tarafından gerçekleştirilen açıklama hakkında bilgi verdi.
Şahin açıklamasında; "Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Birliğimize şikayetler ulaşmaktadır. Bu çerçevede, çalışma alanımızda tespit edilen bu tür işletmelerin, Odamız Disiplin Kuruluna sevk edileceği ve haklarında " Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı hususu bilgilerinize rica olunur" ifadelerini kullandı.
Tuncay Şahin, fırsatçılık yapan herhangi bir üyeye, özellikle bu hassas dönemde göz yummayacaklarını ve oda olarak alınabilecek en sert tedbirleri alacaklarını da sözlerine ekledi. - DÜZCE
Şahin açıklamasında; "Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalık sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında Birliğimize şikayetler ulaşmaktadır. Bu çerçevede, çalışma alanımızda tespit edilen bu tür işletmelerin, Odamız Disiplin Kuruluna sevk edileceği ve haklarında " Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı hususu bilgilerinize rica olunur" ifadelerini kullandı.
Tuncay Şahin, fırsatçılık yapan herhangi bir üyeye, özellikle bu hassas dönemde göz yummayacaklarını ve oda olarak alınabilecek en sert tedbirleri alacaklarını da sözlerine ekledi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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