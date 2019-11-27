Haberler » Güncel » DTSO'da iş hukuku eğitim semineri düzenlendi - Haber

DTSO'da iş hukuku eğitim semineri düzenlendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) iş hukukunda işverenlerin hakları, sorumlulukları ve yükümlülükleriyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.

27.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:10DTSO'da iş hukuku eğitim semineri düzenlendi
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) iş hukukunda işverenlerin hakları, sorumlulukları ve yükümlülükleriyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.

Eğitim seminerine DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ve çok sayıda işveren katıldı. Seminer öncesi konuşan Avşar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren işverenler için daha iyi neler yapabiliriz üzerinde çalışma yürütüyoruz. Bugün burada düzenlediğimiz eğitim seminerinde işverenlerin ve işçilerin haklarıyla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bu eğitim seminerinin hepimiz için verimli olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra DTSO Hukuk Müşaviri Şivan Cemil Özen, seminere katılanlara iş hukukunda işverenlerin hakları, sorumlulukları ve yükümlükleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 TCMB Başkanı Uysal, İSO Meclis Toplantısı'nda konuştu (1) Açıklaması
18:16 Kars'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi
18:14 Kosovalı STK'lardan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım
18:14 Bemba'nın 1 yıl hapis cezası onandı
18:12 Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:58 Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
16:28 Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:47 56 yaşındaki Hülya Avşar, havuz videosuyla sosyal medyaya damga vurdu
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
27.11.2019 18:16:48