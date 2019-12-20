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DTSO'da yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliği anlatıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda ( DTSO) yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

20.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:59 DTSO'da yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliği anlatıldı
Ticaret ve Sanayi Odası'nda ( DTSO) yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DTSO 9'ncu Grup Enerji, Altyapı, İnşaat Taahhüt Meslek Grubu Komitesi'nin organizasyonuyla düzenlenen bilgilendirme toplantısına DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ve çok sayıda müteahhit katıldı. Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Birtane, yönetmeliği önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti. Biratane, "İnşaat sektöründe bir düzenlemenin getirilmesini olumlu karşılıyoruz. DTSO 9'uncu Grup Meslek Komitesi olarak sektörün gelişmesi ve sorunların çözüm bulması için sizlerden gelen önerileri ilgili mercilere iletiyoruz" dedi.

Daha Sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim Şube Müdürü Vehbi Özgan tarafından katılımcılara yönetmelik ile sunum gerçekleştirildi. Burada konuşan Özgan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mart ayında resmi gazetede yayınlanan ve 2 Aralık'ta yürürlüğe giren yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik ile müteahhitler sınıflandırıldı. Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulları aranıyor" diye konuştu.

Toplantı soru cevap şeklinde devam ederken, müteahhitler için yeni bir dönemi başlatan yönetmeliğin tüm detaylarını da anlatıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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