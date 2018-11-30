Dtso Erbil'de Ticaret Merkezi Açacak

30 Kasım 2018 Cuma 14:01



30 Kasım 2018 Cuma 14:01

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) geçtiğimiz günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) gerçekleştirdiği ziyaret olumlu geçti. DTSO'nun IKBY ziyaretinde Erbil'de Ticaret Merkezi kurulması kararlaştırıldı.DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri IKBY ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgeye 4. gezilerini gerçekleştirdiklerini belirten Birtane, bu gezinin planlama ve görüşmeler açısından, katılım boyutuyla daha güçlü olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Diyarbakır ile birlikte Batman TSO'nun da geziye katıldığını aktaran Birtane, Van, Cizre ve Şırnak, Mardin'in ziyaretlerinde olduğunu fakat mazeretleri nedeni ile geziye katılamadıklarını ifade etti.Heyet IKBY Başbakanı Barzani ile görüştüHeyetin Duhok ve Erbil ziyaretleri yaptığını burada IKBY Başbakanı Nuşirvan Barzani ile görüştüklerini belirten Birtane, şunları söyledi:"Ziyaret ettiğimiz yerlerde protokoller imzaladık. İzlenimimiz şu, hem IKBY hem de Irak yönetimi arasında ılımlaşma var. Türkiye'yi önemsediklerini, referandumdan sonra bozulan ilişkilerin düzelmesi için çaba gösterdiklerini gördük. Türkiye'den doğru da normalleşme eğilimi olduğunu sezdik. Bunların toplamı, bundan sonra orada iş yapacak insanlar için müthiş bir fırsattır, bunu gördük. Diğer gördüğümüz şey ise 2019'un sonuna doğru gidildiğinde normalleşmenin daha fazla olabileceğini, normalleşmenin sadece IKBY ile sınırlı kalmaması gerektiği ortaya çıktı. Erbil lojistik şehridir değerlendirilir, Diyarbakır'da bölge için lojistiktir bunlar ortak olarak değerlendirilir bunlar birleşir ve bunun üzerine Irak'ın diğer kentlerine ulaşılır ve esasında iş hacminin oralar olduğunu tespit ettik. Anlaşılan şu, Irak'ın öbür kesimlerinde iş çok fazla ücret anlamında da sıkıntı çekilmeyecek fiyatlardır. Burada bize de görev düşüyor, Irak'a, Suriye'ye yönelik ekonomik ve ticari faaliyetleri stratejik olarak önlerine koymaları lazım. Birincisi kurumsal altyapılarını güçlendirmeli ve güçlü sermaye ile oraya girmeleri lazım. Hem Irak hem de IKBY'deki iş insanları ile iletişime geçip ortaklaşa nasıl iş yapabilirizi düşünmeleri gerekiyor. Böyle komplike bir fotoğraf çekip buralara girilirse bölge ve Türkiye'ye çok ciddi ekonomik katkı sunma şansı çok fazla olur. Biz bu boşluğu dolduramazsak başkaları doldurur."Erbil'de ticaret merkezi açılacakErbil'de ticaret merkezinin kurulması noktasında girişimlerinin olduğunu aktaran Birtane, şu ifadeleri kullandı:"Biz Erbil'de sanıyorum güzel bir iş merkezi açacağız. OSB'deki tüm mallar orada sergilenecek, bölge odalar burada temsil edilecek. Bu sağlandı, yeter ki biz hazırlığımızı projemizi yapalım. Güç birliği anonim şirketi kurulursa biz burada varız dediler, eğer bunu başardıksa bizim artık ticaret merkezinin yapılması hem de iş kurma, yapma konusu çok kolaylaşacak. Güç birliği AŞ olarak girdiğimizde bu işleri çok rahat ve kolay alabiliriz. Sermaye, kurumsal altyapı açısından güçlü oluşumları oluşturamazsak birey olarak gidebiliriz ama istediğini bulamazlar. DTSO'nun güç birliği AŞ olarak gitmek çok avantajlı olacaktır. Gezide edindiğimiz izlenim totalde iyiydi. Bu gezinin sonuçlarından biri de döndükten sonraki yol haritasını da bize verdi. İş bölge insanlarına iş düşüyor, toparlanıp işe koyulmamız gerekiyor." - DİYARBAKIR