Dtso Ikby ile İlişkileri Güçlendirmeye Devam Ediyor

Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Süleymaniye
ve Erbil
'in ardından Duhok
Ticaret ve Sanayi Odasıyla da ticaretin geliştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.
DTSO öncülüğündeki iş insanları heyetinin, Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) temasları devam ediyor. Heyette yer alan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
ve Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Batman
Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile Diyarbakır OSB
, GÜNTİAD ve DOGÜNKAD IKBY'nin Duhok kentinde bazı temaslarda bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından DTSO ile Duhok Ticaret ve Sanayi Odası arasında ticaretin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.
DTSO Başkanı Kaya ve beraberindeki heyet Duhok Valisi Ferhat Etroşi'yi ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için değerlendirmede bulundu. - DİYARBAKIR
Diyarbakır,Duhok