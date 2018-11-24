DTSO Öncülüğünde İş İnsanlarından IKBY'ye Ziyaret

Heyet ilk olarak Süleymaniye kentinde 23 Kasım tarihinde açılışı yapılan Ticaret Fuarını ziyaret ederek standları dolaştı ve ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Süleymaniye Valiliğine geçen heyeti İl valisinin il dışında olması nedeniyle ValiYardımcısı Ahmed Ali Ahmed karşıladı. Komşu ve kardeş bir topluluğun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmed,birlikte hareket ederek bölgemizin kalkınmasına veikili ticari ilişkilerin daha da güçlendirebileceğini söyledi. Ahmed, bu anlamda heyetin Süleymaniye iline gelmesi ve ikili iş görüşmelerinin yapılmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Heyet adına bir konuşma yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Bizler din, dil ve tüm tarihi ve kültürel değerlerimizle kardeş olduklarını vurguladı.Kaya, "Eğer biz kardeşler olarak karşılıklı işbirliğimizi ve ticaretimizi geliştiremezsek başka hiç bir alanda başarılı olamayız, dolayısıyla bugünden tez yok ticari ilişkilerimizi geliştirecek adımları atmamız gerekiyor" dedi.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir ise görüşmede ziyaret programının önemine vurgu yaparak iki komşu ülkenin kardeş halkları olarak her anlamda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Karşılıklı plaket taksimlerinin ardından Süleymaniye Valiliği tarafından heyet onuruna verilen akşam yemeğine geçildi.