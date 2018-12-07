DTSO, Travel Turkey İzmir Fuarına Hazır!

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Dicle Üniversitesi, DTB, DESOB, ilçe Belediye Başkanlıkları ve bu bağlamda Diyarbakır'da faaliyet gösteren derneklerinde katılım sağlayacağı İzmir Travel Turkey Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Hazırlıkları devam eden Diyarbakır standında çalışmaları DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Kazmacı, Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Ali Deniz, DTSO Turizm Komisyon Üyeleri Alaaddin Tan, M.Şirin Güneri, Ahmet Akyapı ve Diyarbakır İl Kültür Müdürü Cemil Alp yerinde inceledi.

Diyarbakır'ın yerli ve yabancı katılımcıların bulunduğu uluslararası bir turizm fuarında gözde ili olacağını belirten DTSO Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Deniz, Kültürel ve tarihsel değerlerinin yanında yöresel ürünlerinin tanıtımı ve markalaşması açısından bu fuarın çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz, "Fuarlar farklı kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır. Bizler ilimizin zengin kültürünü, standımıza gelen konuklara ve ziyaret edeceğimiz illerin stantlarında paylaşacağız. Bu iletişim kentler arasında gerek ekonomik gerekse de sosyal ilişkilerin gelişmesine olumlu katkılar sunmaktadır. Bizler de buna katkı sunan organizasyonlar içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ise, Diyarbakır'ın kültür ve inanç merkezi olduğunu belirterek, Kadim ve zengin bir tarihe sahip olan Diyarbakır'ın 2018 yılında turizm alanında çok büyük bir atılım yaptığını söyledi.